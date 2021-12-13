Бывшего начальника ГРУ Федора Ладыгина похоронят на Троекуровском кладбище

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Бывшего начальника Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Федора Ладыгина похоронят на Троекуровском кладбище 14 декабря. Об этом ТАСС сообщил глава аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин.

"Церемония прощания начнется в 11:00 на Троекуровском кладбище столицы", - уточнил он.

Ранее сообщалось, что генерал Ладыгин умер в субботу после продолжительной болезни на 85-м году жизни. Он возглавлял ГРУ ГШ ВС РФ с 1992 по 1997 год.