ПсковГУ совместно с БФУ открыл на своей базе первый в СЗФО математический центр

ПСКОВ, 13 декабря. /ТАСС/. Ведущий вуз Псковской области - Псковский государственный университет (ПсковГУ) совместно с Балтийским федеральным университетом (БФУ) им. И. Канта запустили первый в СЗФО региональный математический центр. На его базе будет вестись подготовка аспирантов из разных регионов страны, разработка научных математических проектов, а также подготовка школьников для участия в федеральных олимпиадах, сообщил в понедельник ТАСС проректор по инновационному и цифровому развитию ПсковГУ Сергей Куклев.

"Сейчас для региона крайне актуальная проблема - математическая подготовка школьников. К сожалению, за последние годы ребята практически перестали завоевывать первые места в математических конкурсах и олимпиадах. Чтобы решить эту проблему, мы совместно с Балтийским федеральным университетом запустили математический региональный центр на базе ПсковГУ. Это уникальный проект - такого центра до этого вообще не было на Северо-Западе, это первый и пока единственный центр в СЗФО", - рассказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что математический центр будет вести не только образовательную работу, но и заниматься научными исследованиями в сфере математики. "Мы на уровне состыковки компетенций, за счет своего сетевого потенциала смогли достигнуть такого сотрудничества. Это не только образовательный центр. Он будет вести научные исследования в области математики и механики, в которых работают наши специалисты. Здесь партнером и руководителем этого центра является Сергей Соколов, завкафедрой теоретической механики МФТИ. Вместе с нашими педагогами они будут разрабатывать свои научные тематики, здесь организована подготовка аспирантов по этой тематике", - отметил Куклев.

Кроме того, среди партнеров регионального центра - Адыгейский государственный университет. С его помощью центр будет развивать олимпиадное движение школьников в области математики.

"Адыгейский вуз очень сильно помогает, у них создана мощная школа математической подготовки. Они сумели наладить олимпиадное движение, то есть фактически готовят школьников для участия во всероссийских олимпиадах. Развитие математического образования в регионе - это социальная задача, которую мы заложили в развитие нашего центра. Основная задача педагогического образования не просто подготовить педагогов, а чтобы школьники могли получать высокие баллы по ЕГЭ и поступать в престижные вузы страны. Важно, чтобы ребята достойно представляли регион на федеральных площадках, побеждая в олимпиадах. Поэтому мы еще и олимпиадное движение выстраиваем, и центр поможет в этом", - пояснил проректор по инновационному и цифровому развитию ПсковГУ.