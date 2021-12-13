В МЧС предупредили о снеге, тумане и гололеде в Москве и области с вечера 13 декабря

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о мокром снеге, тумане с видимостью 200-700 м и гололеде с вечера понедельника и до утра 14 декабря. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка ведомства.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета в период с 21:00 13 декабря до 09:00 часов 14 декабря по городу Москве ожидаются осадки (мокрый снег, снег). В утренние часы местами туман с видимостью 200-700 м, гололед. На дорогах гололедица", - сказали в пресс-службе.

Аналогичное предупреждение распространила пресс-службе подмосковного ГУ МЧС России. В связи с непогодой водителям рекомендуется значительно снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать обгонов, перестроений и опережений. В тумане при движении возле автомобильных дорог пешеходам необходимо обозначить себя светоотражающими элементами на одежде, отметили в ведомстве.