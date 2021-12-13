Алиханов: жители Калининграда должны иметь возможность выехать из региона по ПЦР-тесту

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Власти Калининградской области обратились в правительство РФ с просьбой разрешить жителям региона перемещаться на поездах и самолетах не только по QR-кодам, но и при предъявлении ПЦР-теста, подтверждающего отсутствие ковида, в случае принятия соответствующих поправок в законодательство.

Это необходимо с учетом географического положения региона, отделенного от основной территории страны границами стран Евросоюза, сообщил ТАСС губернатор области Антон Алиханов.

В понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о введении QR-кодов о вакцинации или наличии антител к коронавирусу на поездах дальнего следования и авиарейсах будет снят с рассмотрения палаты. Лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев сообщил, что законопроект будет дорабатываться.

"Есть известный подход из трех составляющих, снимающих ограничение - человек привит, переболел, либо у него есть ПЦР-тест. Я считаю, что в случае с Калининградом, если меры по введению QR-кодов на межрегиональном и международном сообщении будут приниматься, нужно подходить именно таким образом. Чтобы была возможность у человека в случае необходимости выехать из региона вне зависимости, привит он, переболел или нет. <...> Я нашу позицию по этому вопросу изложил заместителю председателя правительства РФ Татьяне Алексеевне Голиковой во время моего последнего участия в работе федерального оперативного штаба ", - сказал Алиханов.

Калининградская область отделена от остальной территории страны сухопутными границами Литвы и Польши и международными морскими водами. "Наш регион особенный, и нам никак, кроме как на поезде, на самолете сейчас добраться до основной территории Российской Федерации невозможно. Есть категории людей, у которых есть медицинский отвод от прививки против COVID-19, при этом они, например проходят лечение в федеральных центрах - в Москве, Санкт-Петербурге, других центрах, и они, конечно, должны иметь возможность перемещаться", - отметил губернатор. Алиханов подчеркнул, что у жителей других регионов, в том числе Крыма, после введения в строй моста через Керченский пролив, есть возможность добраться до основной территории страны, например на автомобиле, автобусе, другими видами транспорта. Калининград этой возможности лишен. "У нас нет такой возможности, и я это подчеркиваю, с учетом нашего эксклавного положения", - сказал он.

Касаясь перспективы внедрения системы QR-кодов на транспорте на внутренних перевозках, Алиханов подчеркнул, что такие решения в области приниматься не будут.

Законопроект о внесении изменений в Воздушный кодекс РФ и Устав железнодорожного транспорта РФ предусматривал, что пассажирам международных и междугородних авиарейсов, поездов дальнего следования потребуется предъявлять либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод от вакцинации, либо подтверждение перенесенного коронавируса.