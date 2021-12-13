Морозный человек и Лесная фея станут персонажами "Новогодней столицы Сибири" в 2022 году

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 декабря. /ТАСС/. Волшебник Ишка Ики (Морозный человек) и его внучка Миснэ (Лесная фея), названные по именам духов коренных народов Севера, станут героями проекта "Ханты-Мансийск - Новогодняя столица Сибири" (Ханты-Мансийский автономный округ) в 2022 году. Они будут исполнять роль наместников Деда Мороза и Снегурочки, сообщается на сайте администрации Ханты-Мансийска в понедельник.

В управлении по развитию туризма и внешних связей администрации Ханты-Мансийска ТАСС сообщили, что наместники у Деда Мороза и Снегурочки появятся впервые.

"Сказка Анны Карпуновой из Вологды ляжет в основу создания зимних персонажей - волшебника Ишки Ики и его ловкой внучки Миснэ. Герои будут исполнять роль наместников Дедушки Мороза и Снегурочки в Ханты-Мансийске. "Новогоднюю столицу Сибири" 2022-2023 годов будут открывать уже ханты-мансийские персонажи - Ишки Ики и Миснэ", - говорится в сообщении.

Произведение Карпуновой заняло первое место в конкурсе сказок о хозяевах новогодних праздников в Ханты-Мансийске, который прошел среди участников фестиваля "Таврида-арт 2021". На конкурс пришли работы из Ставропольского края, Республики Крым и Карелии, Москвы, Вологды, Астрахани, Волгограда и некоторых других регионов.

О персонажах

По словам директора управления по развитию туризма и внешних связей администрации Ханты-Мансийска Анны Линкер, имена новым персонажам даны в честь духов из мифологии обских угров, при этом была проведена консультация с хранителями традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера Тимофеем Молдановым и Вячеславом Кондиным. "Получилась маленькая предыстория в нескольких предложениях о двух добрых и справедливых волшебниках, которые на собственном примере учат детей честности и бережному отношению к природе", - приводятся в сообщении слова Линкер.

Как отметили в пресс-службе, в январе 2022 года планируется провести конкурс среди детей на лучшие эскизы образов и нарядов Ишки Ики и Миснэ. Работы победителей будут переданы группе профессиональных дизайнеров, которые создадут костюмы для сказочных героев.

Культурно-туристический проект "Ханты-Мансийск - Новогодняя столица Сибири" ежегодно проходит в столице Югры. В его рамках проводится свыше 150 мероприятий. Среди них единственная в России "Резиденция елки", новогодняя деревня, дегустация национальных блюд, знакомство с обрядами и спортивными соревнованиями коренных народов севера, SPA-фестиваль, фестиваль технических видов спорта с участием сильнейших спортсменов страны по снегоходному кроссу, катания на оленьих упряжках, мастер-классы по изготовлению национальных сувениров.