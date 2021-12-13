Число коек для пациентов с COVID-19 сократили в Воронежской области почти на 10% за неделю

ТАСС, 13 декабря. Медики в Воронежской области за неделю сократили число коек для пациентов с коронавирусом на 9,5% - с 3 026 до 2 736. Это связано с уменьшением числа госпитализаций в ковидные отделения больниц, сообщила в понедельник пресс-служба департамента здравоохранения Воронежской области.

"На сегодня стационарное лечение заболевших COVID-19 осуществляют в 26 медицинских организациях на 2 736 койках. По состоянию на 09:00 13 декабря в стационарах находятся 2 168 заболевших", - сообщили в пресс-службе.

По данным департамента, на 6 декабря в Воронежской области было 3 026 коек для пациентов с COVID-19, на которых проходили лечение 2 442 человека. Максимум госпитализаций в регионе в ковидные стационары был отмечен 25 октября, тогда в ковидных отделениях больниц находились 7 435 человек, было создано 8 005 койко-мест.

Всего в регионе с начала пандемии выявлено 186 334 случая заражения коронавирусом. Всего выздоровел 132 291 человек, 9 562 пациента умерли. С марта 2020 года в регионе введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года в общественном транспорте и торговых центрах действует масочный режим, людям старше 65 лет рекомендована самоизоляция, отменены массовые мероприятия. В регионе введена система QR-кодов для посещения торговых центров, учреждений общепита, театров, музеев, на входе проводится измерение температуры.

В Воронежской области введена обязательная вакцинация для ряда граждан, планируется привить 80% взрослого населения, или 1 516 376 человек, для этого открыты 56 пунктов вакцинации. На 13 декабря от коронавируса в регионе привит 1 220 521 человек, в том числе двукратно - 1 133 584, план выполнен почти на 80%. Ревакцинацию прошли 167 415 человек.