Кабмин поддержал сохранение соцдоплат для подростков-инвалидов во время летней работы

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Правительство поддержало законопроект, сохраняющий социальную доплату к страховой пенсии во время работы летом для детей-инвалидов или потерявших кормильца несовершеннолетних. Об этом в понедельник на заседании президиума Совета законодателей заявила глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

"Мы получили положительное заключение правительства, данный документ находится сейчас в Государственной думе. Просим поддержать, давайте хотя бы пройдем вместе первый этап, потом будем, конечно же, расширять перечень тех, кому необходимо не снимать те выплаты и социальные гарантии, которые у них существуют", - сказала Святенко, обращаясь к вице-спикеру Госдумы Ирине Яровой.

В настоящее время при трудоустройстве по направлению государственной службы занятости несовершеннолетние от 14 до 18 лет утрачивают право на получение социальной доплаты к пенсии. Ранее член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина отметила, что подростки по направлению центров занятости работают во время летних каникул по четыре часа в день. В среднем они получают 5-6 тыс. рублей в месяц.