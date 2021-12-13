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Пандемия COVID-19

Мосгордума направит в Госдуму отзывы москвичей на законопроект о QR-кодах

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Мосгордума направит в Государственную думу свыше 5 тыс. отзывов жителей столицы на законопроект по введению QR-кодов. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе столичного парламента.

"На этой неделе в Государственной думе продолжается обсуждение проекта Федерального закона о введении QR-кодов. В Московскую городскую Думу поступило более 5 тыс. обращений москвичей с различными позициями по принятию проекта данного федерального закона. Сегодня мы все письма передаем в аппарат Госдумы, чтобы мнение каждого москвича было услышано при принятии окончательного решения", - привели в пресс-службе слова председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова.

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РоссияПандемия COVID-19
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