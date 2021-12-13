Суд в Челябинске рассмотрит иск об отмене обязательной вакцинации от коронавируса

ЧЕЛЯБИНСК, 13 декабря. /ТАСС/. Челябинский областной суд принял к рассмотрению иск группы жителей, требующих отменить постановление главного санитарного врача по региону, согласно которому педагоги, медики, сотрудники организаций сферы обслуживания обязаны пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Первое заседание по делу назначено на 13 января, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"В Челябинский областной суд был подан иск о признании недействующим постановление № 3 от 08.10.2021 главного санитарного врача по Челябинской области о проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции. Рассмотрение назначено на 13 января", - сказали в пресс-службе.

8 октября главный государственный санитарный врач по Челябинской области Анатолий Семенов подписал постановление, согласно которому в регионе всем сотрудникам образовательных организаций, сферы услуг, медикам и представителям ряда других отраслей должны обеспечить обязательную вакцинацию от коронавируса. Документ был опубликован на сайте управления Роспотребнадзора по региону. До этого вакцинация от коронавируса в регионе была добровольной.

С 30 октября в области действует система QR-кодов для посещения торговых центров, точек обслуживания населения, магазинов с торговой площадью более 400 кв. метров. С 3 ноября QR-код необходим для участия в массовых мероприятиях. С 1 декабря по 9 января вход в рестораны, кафе, столовые, бары и на иные предприятия общественного питания будет также осуществляться при наличии QR-кода (за исключением лиц, не достигших 18 лет). Кроме того, в регионе действуют ограничения: обязательный масочный режим, соблюдение социального дистанцирования, усиление санитарных правил. С 22 октября неработающие люди 60 лет и старше, не прошедшие вакцинацию, обязаны соблюдать режим самоизоляции.

По данным областного Минздрава, всего с начала пандемии в регионе подтверждено 136 826 случаев заражения коронавирусом (плюс 619 новых подтверждений к 12 декабря). Всего 123 090 пациентов выздоровело, продолжают лечение 6 900 человек.