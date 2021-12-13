Путин заявил, что роль Конституционного суда РФ имеет непреходящее значение

НОВО-ОГАРЕВО, 13 декабря. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) РФ является высшим органом контроля за конституционными положениями и имеет непреходящее значение. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем КС РФ Валерием Зорькиным.

День Конституции: как изменился документ с 1993 года и как выглядит президентский экземпляр

День Конституции: как изменился документ с 1993 года и как выглядит президентский экземпляр Ответы - в спецпроекте ТАСС

"Конституция - это фундамент всей правовой системы государства, и роль Конституционного суда здесь как высшего органа контроля за конституционными положениями имеет непреходящее значение. Более того, в обновленной конституции роль Конституционного суда еще и была укреплена, усилена", - сказал президент.

Он поздравил Зорькина с Днем конституции, который отмечается 12 декабря. Глава КС РФ по традиции передал президенту сборник решений с подписями всех судей. "Я, если позволите, традиционно, уже который год преподношу вам от имени судей, они все тут расписались, наши избранные решения. Но, поскольку этот год не закончился, это как бы во след [тому]", - пояснил Зорькин.

"Спасибо большое. Коллегам тоже большой привет и поздравления", - ответил ему Путин.