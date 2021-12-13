Более 36 тыс. человек подали заявки на участие в конкурсе "Флагманы образования. Школа"

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Заявки на участие в конкурсе "Флагманы образования. Школа" подали более 36 тысяч человек из всех регионов России. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба президентской платформы "Россия - страна возможностей".

"Заявки на участие в конкурсе "Флагманы образования. Школа" подали 36 758 человек из всех регионов России. Это говорит о высокой востребованности проекта среди педагогов. Есть школы, откуда зарегистрировались сразу несколько команд. Треть конкурсантов - представители сельских школ, а более 600 участников представляют общеобразовательные учреждения для детей с ограниченными возможностями здоровья. Мы рады, что конкурс для педагогов развивается, теперь в команде не только учителя, но и представители администраций школ", - сказал генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

По его словам, больше всего заявок поступило из Санкт-Петербурга, далее следуют Краснодарский край, Нижегородская область и Чечня. Комиссаров добавил, что большинство конкурсантов (57%) - это педагоги и руководители школ в возрасте от 36 до 60 лет, участников от 25 до 35 лет - 26%, конкурсантов до 25 лет - 7%, а участников старше 60 лет - 2%.

"У нас большие ожидания от конкурса "Флагманы образования. Школа". Они связаны с тем, что он открывает ряд новых возможностей для всех, вовлеченных в систему образования (учителей, представителей администраций школ). Благодаря таким конкурсам растет количество настоящих лидеров и профессионалов своего дела. Мы продолжим активное развитие конкурсной поддержки, и я желаю всем участникам проявить себя достойно, показав свои сильные стороны" - отметил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Всероссийский профессиональный конкурс "Флагманы образования. Школа" направлен на выявление и поддержку талантливых управленцев системы образования, обладающих лидерскими качествами и высоким уровнем профессионализма. Для подачи заявки на конкурс участникам было необходимо собрать команду в составе четырех сотрудников одной общеобразовательной организации: руководителей первого и второго уровня, классных руководителей, учителей-предметников. Теперь участникам предстоит пройти дистанционное тестирование, затем пройдут очные полуфиналы, а в финале встретятся 100 команд.

Призеры конкурса получат возможность заявить о себе, проверить свои знания, повысить квалификацию, пройти образовательные программы и стажировки, войти в кадровый резерв, а также получат подарки от партнеров проекта.