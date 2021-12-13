Лукашенко заявил, что мигрантов не будут насильно выгонять из Белоруссии

МИНСК, 13 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мигрантов не вынуждают покидать республику и возвращаться на родину.

"Скажите мне хоть один факт и назовите того человека, которого принуждают выехать на родину, и я лично разберусь с этим. Мы не варвары, чтобы гнать людей туда, где им угрожает смерть. Люди там не просто жить не могут: они понимают, что, вернувшись обратно на родину, они погибнут. Поэтому мы ни в коем случае не гоним людей обратно", - заявил белорусский лидер в интервью турецкой телерадиокомпании TRT, фрагменты которого приводит агентство БелТА в понедельник.

В то же время, отметил Лукашенко, мигрантам "рекомендуют определиться со своей дальнейшей судьбой". "На улице зима, и вы видите, какая холодина. Они просто с детишками там не выдержат, - заметил он. - И потом, мы же их постоянно обслуживаем: и торговля, и в социальном плане, начиная от питания, одежды, банные, прачечные мероприятия и заканчивая лечением, особенно детей. Нам это недешево обходится, поэтому люди должны определиться, что они будут делать сегодня, завтра и послезавтра. Мы к этому их понуждаем, но ни в коем случае мы их не будем силой возвращать домой".

Если мигранты захотят остаться в Белоруссии, добавил Лукашенко, то все будет происходить строго по закону. "Если люди откажутся идти в Европу, мы будем убеждать их вернуться на родину. Если они предложат какие-то другие варианты, захотят остаться в Беларуси, у нас есть закон, и мы будем действовать строго по закону", - отметил он.

Миграционный кризис на границах Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились беженцы, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе, некоторые из них попытались проникнуть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Позже порядка 2 тыс. человек разместили в транспортно-логистическом центре в Брузгах недалеко от границы с Польшей, где были созданы условия для временного пребывания.

Ранее Лукашенко сообщил, что на территории республики находились от 2 до 3 тыс. беженцев из стран Ближнего Востока, помимо размещенных в этом лагере. Власти Ирака сообщили, что по состоянию на 12 декабря эвакуировали из района польско-белорусской границы более 3,5 тысячи мигрантов.