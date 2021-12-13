Нижегородские власти попросили СФ поддержать проекты по образованию и реабилитации детей

ТАСС, 13 декабря. Власти Нижегородской области попросили Совет Федерации поддержать реализацию в регионе двух проектов. Один из них - создание дополнительных корпусов для центра одаренных детей, второй - круглогодичный реабилитационный лагерь для детей в том числе с ограниченными возможностями здоровья, сообщил в понедельник на заседании комитета СФ по науке, образованию и культуре замгубернатора региона, министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.

С 13 по 15 декабря в Совфеде проходят Дни Нижегородской области. Делегацию возглавляют губернатор Глеб Никитин и председатель Законодательного собрания региона Евгений Люлин. С участием представителей органов государственной власти региона состоятся расширенные заседания комитетов на тему науки, образования, бюджета, социальной и экономической политики.

"Мы хотим попросить у вас, уважаемые коллеги, поддержку. Так как детей без попечения родителей у нас становится меньше, здания высвобождаются, и вот у нас освободилось большое красивое пространство. Мы хотим в это здание вписать центр, который потенциально может себя встроить в большой центр "Вега". Чтобы все это организовать, требуется финансовая поддержка на ремонт, на закупку оборудования", - рассказал Мелик-Гусейнов на заседании, которое транслировалось на сайте Совфеда.

Министр напомнил, что в регионе уже существует центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "Вега". В 2019 году, по представленным на презентации данным, на реализацию проекта из федерального и регионального бюджетов было выделено более 215 млн рублей, с 2020 года региональный бюджет ежегодно направляет на работу 77 млн рублей. Центр развивается по подобию "Сириуса". Так, в состав центра хотят включить два объекта, в том числе на оборудование и монтажные работы в которых необходимо в общей сложности, по предварительным данным, 410 млн рублей. "У нас есть соответствующие расчеты, правда, они еще предварительные", - сказал Мелик-Гусейнов.

Также власти хотят создать в экозоне Нижнего Новгорода круглогодичный детский оздоровительный лагерь для детей с ОВЗ. Это будет единый комплекс по отдыху, оздоровлению, реабилитации детей. "Самое главное в нашей концепции - создать инклюзивный центр, где не только дети с ограниченными возможностями будут получать соответствующую педагогическую и реабилитационную помощь, но и дети здоровые, которые будут приезжать в этот центр, и профилактировать риски, связанные с их здоровьем", - сказал Мелик-Гусейнов.

На этот проект необходимо порядка 1,4 млрд рублей. В год в центре будут проходить реабилитацию почти 1,3 тыс. человек. Сейчас в регионе обучается около 13,7 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья, 2,8 тыс. - инвалидов с ОВЗ.