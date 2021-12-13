МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Каждый четвертый россиянин будет работать в новогодние каникулы. Об этом сообщается в результатах опроса "Яндекс.Рекламы" среди 884 респондентов в ноябре.

По данным аналитики, 74% опрошенных собираются провести новогодние праздники дома в кругу близких. Около 40% говорят, что будут смотреть кино и сериалы дома. Большинство планирует остаться с семьей и друзьями, каждый четвертый будет работать.

Статистика запросов о подарках

В ноябре количество запросов про Новый год и подарки увеличилось примерно на 10% относительно ноября 2020 года. По прогнозам аналитиков, в декабре 2021 года ожидается увеличение количества новогодних запросов на 30% к прошлому году: пользователи составят около 140 млн запросов про Новый год и 25 млн запросов про подарки (из них 10 млн про новогодние подарки).

Число запросов о новогодних подарках в 2020 по сравнению с 2019 выросло на 34% и достигло 7,5 млн. Также в декабре 2020 года пользователи "Яндекса" сделали больше 100 млн запросов про Новый год и 19 млн - про подарки (без упоминания праздника). Слово "купить" встречалось в 332 млн запросов в 2020 году - на 21% больше, чем в 2019. При этом чаще всего подарки ищут со смартфонов - на мобильный поиск приходится две трети запросов.

Последние несколько лет растет популярность цифровых сертификатов и подписок: в 2020 году количество запросов про них выросло в два раза в 2020 году по сравнению с 2019 годом (+91%). Самые популярные - подписки на онлайн-кинотеатры (33%), музыкальные сервисы (18%), "Яндекс Плюс" (14%), онлайн-библиотеки (4%).

Также в качестве новогоднего подарка часто выбирают адвент-календари: в декабре 2020 года количество запросов про них выросло на 82% по сравнению с тем же периодом в 2019 году. Интересуются пользователи и игрой "Тайный Санта": в декабре 2020 года пользователи сделали 187 тыс. запросов про игру, что в 1,5 раза больше, чем в декабре 2019 года.

Ожидание и реальность

Большинство пользователей (75%), опрошенных с помощью "Яндекс.Взгляда", мечтают о практичном подарке: деньгах, новом смартфоне, бытовой технике, а вот подарок "для души" хотят получить лишь 16%.

Статистика подтверждает интерес к "практичным подаркам": в декабре 2020 года пользователи сделали 155 млн запросов о товарах из категории "Бытовая техника и электроника", что на 29% больше, чем в среднем за месяц в 2020 году. Рост количества запросов относительно декабря 2019-го составил 21%.

В декабре пользователи активно делают брендовые запросы. В 2020 году самыми популярными категориями стали "Бытовая техника и электроника" (40 млн), "Одежда, обувь и аксессуары" (27 млн) и "Товары для дома" (14 млн). С 2019 по 2020 год больше всего увеличилось число брендовых запросов в категориях "Косметика и парфюмерия" (на 52%) и "Товары для детей" (+42%).