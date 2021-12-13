Эксперты: вакцинация при текущих темпах на Алтае завершится не ранее июня 2022 года

ТАСС, 13 декабря. Темпы вакцинации в Республике Алтай увеличились, но все еще не достаточны для быстрого завершения иммунизации, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора в понедельник. По данным эпидемиологов, при существующих темпах вакцинации она завершится не ранее июня 2022 года.

В Республике Алтай, где с начала пандемии коронавирус подтвержден у 24799 жителей, полностью вакцинированы лишь 90788 человек.

"Для создания коллективного иммунитета необходимо, чтобы привитыми были не менее 123 тыс. жителей. Необходимо охватить не менее 80% взрослого населения региона. К настоящему времени план выполнен на 73,6%. Темпы вакцинации за прошедшие две недели немного увеличились, но недостаточны для быстрого завершения иммунизации. Проведение вакцинации такими темпами закончится не ранее мая - июня 2022 года, при этом недостатка вакцины в регионе на сегодняшний день нет", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, основной причиной высокого заражения коронавирусом в регионе является несоблюдение мер профилактики: повсеместно не соблюдается масочный режим и социальная дистанция.

Ранее на оперативном штабе в правительстве региона было принято решение запретить новогодние мероприятия и корпоративы с 15 декабря до 15 января из-за эпидситуации. При этом разрешено проводить муниципальные ярмарки перед Новым годом с соблюдением всех санитарных норм и ограничений.