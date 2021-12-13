Более 54 млн сертификатов об иммунизации против ковида выдали в России на портале госуслуг

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Более 54 млн сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции или о факте перенесенной болезни оформлено через портал госуслуг, 1,7 млн - через МФЦ. Об этом в понедельник сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

"На сегодняшний день уже на этом сервисе [портале "Госуслуги"] оформлено 54 млн сертификатов, через МФЦ оформлено 1,7 млн сертификатов. При этом я должна сказать, что сервис "Госуслуги" сегодня используют 92 млн граждан, 85% взрослого населения", - сказала она на заседание фракции "Справедливая России" по обсуждению законопроектов о QR-кодах.

Ранее Голикова заявила, что в России вакцинация первым компонентом вакцины от ковида проведена 75,5 млн раз, а полным циклом - 68,8 млн раз. Уровень коллективного иммунитета в стране составляет 55,8%.