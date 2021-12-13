В Дании бывшего министра приговорили к 60 дням тюрьмы за разделение пар беженцев

СТОКГОЛЬМ, 13 декабря. /ТАСС/. Бывшая министр по вопросам иммиграции и интеграции Ингер Стёйберг приговорена к 60-дневному тюремному сроку за нарушение закона и разделение пар прибывших в страну беженцев. Об этом в понедельник сообщает агентство Ritzaus Bureau.

"По мнению большинства, указание [Стёйберг о разделении пар] было незаконным, - цитирует агентство председателя Государственного суда Томаса Рёрдама. - Незаконное рассмотрение дел стало результатом решения Стёйберг немедленно ввести новую практику".

Вердикт вынесен Государственным судом, который занимается делами бывших и действующих членов правительства Дании. Он собирался впервые за 25 лет и шестой раз в истории. Против решения, которое нельзя обжаловать, выступил лишь один судья из 26. Существует и вероятность домашнего ареста бывшего министра (с электронным браслетом).

По указанию Стёйберг в 2016 году без проведения требуемой законом индивидуальной проверки были разделены 23 пары мигрантов, в которых девушки не достигли совершеннолетия. Судьи сочли, что это распоряжение противоречит Европейской конвенции о правах человека.

Стёйберг в свою очередь объяснила, что ее решения были единственным способом борьбы с принудительными браками с детьми. Она занимала этот пост в период 2015 - 2019 годы, именно тогда в Дании было принято более 100 поправок в законодательство, ограничивающих права иностранцев.