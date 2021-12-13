{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Калужской области в четыре раза увеличили площадь парка усадьбы "Бегичево"

Такое решение власти региона приняли, чтобы сохранить деревья, чей возраст составляет свыше 110 лет

ТАСС, 13 декабря. Власти Калужской области приняли решение увеличить с 5 до 20 га площадь парка усадьбы "Бегичево", которая известна с XV века и принадлежала в разные периоды, в том числе воеводам Бегичевым, князю Евгению Трубецкому. Такое решение приняли, чтобы взять под охрану деревья, возраст которых более 110 лет, сообщила в понедельник пресс-служба облправительства.

"Министр природных ресурсов и экологии области Владимир Жипа подписал приказ об увеличении площади с 5 до почти 20 га памятника природы "Парк усадьбы "Бегичево". Он расположен в селе Совхоз им. Ленина Дзержинского района", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что расширение границ позволит включить в охранную территорию участки, где сохранились деревья возрастом более 100 лет. "Возраст некоторых деревьев достигает 110 лет. Украшают территорию пруды, к которым от близлежащих населенных пунктов ведут аллеи. Для жителей усадьба имеет большое эстетическое, культурное и рекреационное значение", - отметили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, "Бегичево" расположена в Дзержинском, она является одной из старейших усадеб региона, принадлежала калужским воеводам Бегичевым. Это старинный татарский род, представители которого присягнули на верность российским царям. Сохранившийся до наших дней усадебный комплекс был создан в первой половине XIX века при калужском губернаторе Николае Смирнове, последним ее владельцем стал князь Евгений Трубецкой.

Теги
РоссияКалужская область
Затраты на отопление компенсируют жителям Омской области после аварии на месторождении
Вопрос о предоставлении выплаты будет рассматриваться адресно
Читать полностью