В Калужской области в четыре раза увеличили площадь парка усадьбы "Бегичево"

ТАСС, 13 декабря. Власти Калужской области приняли решение увеличить с 5 до 20 га площадь парка усадьбы "Бегичево", которая известна с XV века и принадлежала в разные периоды, в том числе воеводам Бегичевым, князю Евгению Трубецкому. Такое решение приняли, чтобы взять под охрану деревья, возраст которых более 110 лет, сообщила в понедельник пресс-служба облправительства.

"Министр природных ресурсов и экологии области Владимир Жипа подписал приказ об увеличении площади с 5 до почти 20 га памятника природы "Парк усадьбы "Бегичево". Он расположен в селе Совхоз им. Ленина Дзержинского района", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что расширение границ позволит включить в охранную территорию участки, где сохранились деревья возрастом более 100 лет. "Возраст некоторых деревьев достигает 110 лет. Украшают территорию пруды, к которым от близлежащих населенных пунктов ведут аллеи. Для жителей усадьба имеет большое эстетическое, культурное и рекреационное значение", - отметили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, "Бегичево" расположена в Дзержинском, она является одной из старейших усадеб региона, принадлежала калужским воеводам Бегичевым. Это старинный татарский род, представители которого присягнули на верность российским царям. Сохранившийся до наших дней усадебный комплекс был создан в первой половине XIX века при калужском губернаторе Николае Смирнове, последним ее владельцем стал князь Евгений Трубецкой.