Горнолыжный курорт и киностудию возведут у метро "Прокшино" в Новой Москве

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Порядка 500 тыс. кв. м спортивных, рекреационных, культурно-развлекательных и других объектов появится на территории кластера "Прокшино" в Москве, в том числе горнолыжный курорт, киностудия и центр экстремальных видов спорта. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

"На территории более 130 га рядом со станцией метро "Прокшино" инвестор реализует проект спортивно-событийного кластера, в рамках которого планирует построить порядка 500 тыс. кв. м объектов делового, спортивного, спортивно-развлекательного, досугового, культурно-развлекательного и образовательного назначения", - сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба.

По его словам, в состав кластера "Прокшино" войдет горнолыжный курорт с высотой горы 101 м и 11 трассами протяженностью до 1 км. "Также запланировано строительство крытого центра экстремальных видов спорта, ледового комплекса, всесезонного аквакурорта с пляжной зоной, киностудии и детского естествоведческого музея. Кроме того, на территории благоустроят парковую зону", - добавил заммэра.

Как отметил глава стройкомплекса, в кластере также разместятся объекты деловой и торговой инфраструктуры. "Благодаря реализации проекта у москвичей и жителей ТиНАО появится новая точка притяжения и место для занятий спортом и проведения досуга. Также этот инвесторский проект даст городу дополнительные рабочие места, которые уже обеспечены хорошей транспортной доступностью", - подчеркнул он.