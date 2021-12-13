Около тысячи жителей Дагестана трудоустроили по программе стимулирования найма безработных

МАХАЧКАЛА, 13 декабря./ТАСС/. Власти Дагестана трудоустроили около тысячи безработных в 2021 году по программе стимулирования работодателей к трудоустройству безработных граждан. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе Министерства труда и социального развития региона.

"Минтруд Дагестана трудоустроил около тысячи безработных в 2021 году по программе стимулирования работодателей к трудоустройству безработных граждан",- говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время центрами занятости населения трудоустроены около 400 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет и 16 граждан, освободившихся из мест лишения свободы.

"Кроме того, в целях сохранения рабочих мест для инвалидов, на предприятиях, образованных общественными организациями инвалидов, предоставляются субсидии на возмещение затрат на оплату труда инвалидов. На компенсацию расходов по оплате труда инвалидов в 2021 году предусмотрены финансовые средства в объеме более 3,7 млн рублей", - добавили в ведомстве.