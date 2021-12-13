Победители олимпиады школьников Липецкой области получат сертификаты на подготовку к вузу

ЛИПЕЦК, 13 декабря. /ТАСС/. Сертификаты на годовую подготовку к поступлению в вуз получат победители проходящей в Липецкой области интеллектуальной олимпиады для десятиклассников "Профессионариум". Об этом сообщил в понедельник журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"Олимпиада состоит из отборочного тура, полуфинала и финала: на первом этапе нужно было ответить на вопросы, посвященные рабочим специальностям, на втором - снять собственный видеоролик о профессиях, востребованных в особой экономической зоне "Липецк", - рассказал Артамонов. По его словам, победителя определит голосование в социальных сетях областного центра занятости.

В общей сложности в олимпиаде приняли участие учащиеся 32 школ региона, в финал вышли десять работ, выполненных коллективами учащихся. "Тема для видеороликов была выбрана не случайно, ведь именно особая экономическая зона является одним из организаторов мероприятия", - продолжил Артамонов.

Как ожидается, за первое место победители получат сертификаты на годовую довузовскую подготовку для каждого участника команды. "За второе место будет положен годовой абонемент в бассейн, а за третье место - годовой абонемент в фитнес-центр",- пояснили в свою очередь в пресс-службе областной администрации.

Сам же глава региона подчеркнул, что одним из приоритетов для властей является обеспечение равных возможностей для развития детям из любых семей. "Важно знакомить детей с профессиями, создавать условия для их развития и самореализации", - заключил Артамонов.