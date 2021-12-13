Бурбулис объяснил, зачем потребовалось подписывать соглашение о ликвидации СССР

ТАСС выпустил третью серию спецпроекта "Свидетели перестройки", в рамках которого очевидцы и активные участники перестроечной эпохи рассказывают молодому журналисту Ивану Сурвилло об СССР и о том, как тот прекратил свое существование.

Героем очередного интервью стал Геннадий Бурбулис, экс-госсекретарь, бывший первый вице-премьер РФ (1991−1992), а также один из авторов и подписантов Соглашения о создании Содружества Независимых Государств. Бурбулис рассказал, что Беловежское соглашение, ликвидировавшее СССР, было неизбежно. "Для каждого нормального человека утрата его Родины - это всегда трагедия. Я, ставя свою подпись, осознавал неизбежность этого выдающегося нашего решения. <…> От нас требовались и мудрость, и мужество, и милосердие не уклониться от выбора. Мы тем самым избежали кровавого передела советского наследства в непредсказуемой форме", - отметил он.

Бурбулис также рассказал, мог ли Советский Союз пойти по китайскому пути и правдивы ли слухи о намерении продать Карелию в 1991 году. Подробнее об этом смотрите в интервью.

Ранее героями проекта "Свидетели перестройки" стали бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин и экс-глава российского Государственного архива Сергей Мироненко.