В Кировской области полный курс вакцинации от ковида прошла почти половина населения

КИРОВ, 13 декабря. /ТАСС/. Около половины всего населения Кировской области - более 619 тыс. человек - прошли вакцинацию от коронавируса, сообщается на сайте правительства региона.

"Как сообщил министр здравоохранения региона Андрей Черняев, за прошедшую неделю вакцинацию от COVID-19 прошли более 21 тысячи человек, и на сегодня общее число жителей Кировской области, прошедших иммунизацию, превысило 619 тыс.. Первый компонент получили более 676 тыс. человек. Повторную вакцинацию от COVID-19 прошли более 112 тыс. жителей области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за прошедшую неделю вакцинировались 21 тыс. человек. Также на днях в регион поступило более 84 тыс. доз вакцин. На данный момент на складах в наличии есть "Спутник V", "Спутник лайт" и "Эпиваккорона". Вакцина "Ковивак" также поступает небольшими партиями в регион.

Ранее глава региона Игорь Васильев в связи с тенденцией к стабилизации ситуации поручил правительству разработать план ослабления введенных в регионе ограничительных мер. В Кировской области с 25 октября действует система QR-кодов для доступа в заведения сферы услуг и общепита, фитнес-центры и бассейны, гостиницы, а также для прохода на развлекательные, зрелищные, культурные, спортивные мероприятия. С 22 ноября QR-код необходим при посещении ателье, магазинов стройматериалов и инструментов, магазинов мебели, техники, мобильной связи и ряда других, а также для прохода в автосалоны, автосервисы, органы государственной власти и местного самоуправления. Кроме того, с 11 октября введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан, людей старше 60 лет.