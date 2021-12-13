Волгоградский оператор по обращению с отходами выставил 10 тыс. ложных квитанций

ВОЛГОГРАД, 13 декабря. /ТАСС/. Проверка деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Волгоградской области выявила более 10 700 случаев расчета размера платы за услугу с некорректными данными. Платежи выставлялись по несуществующим адресам, на сгоревшие дома, начислялись умершим жителям, сообщила в понедельник старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.

"Прокурорами проведена проверка соблюдения ООО "Ситиматик-Волгоград" порядка расчета платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. В ходе проверки органами прокуратуры выявлено более 10 700 случаев расчета размера платы за коммунальную услугу при наличии некорректных данных о количестве проживающих лиц, в том числе плата начислялась умершим и гражданам, снятым с регистрационного учета по месту жительства. В 1 100 случаях платежи выставлялись по несуществующим адресам, 260 - на домовладения, непригодные для проживания граждан (сгоревшие, разрушенные). Пресечено порядка 300 фактов начисления платы на один и тот же адрес разным гражданам, в том числе там никогда не проживавшим", - сказала она.

Сообщается, что территориальными прокурорами в адрес генерального директора компании внесено 33 представления, также проверочные материалы напраили в управление Роспотребнадзора по региону для решения вопроса о привлечении к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.7 КоАП РФ "Обман потребителей".

Ранее сообщалось о жалобах жителей Волгоградской области на действия регионального оператора по обращению с ТКО ООО "Ситиматик-Волгоград" касательно начисления платы за коммунальную услугу, позже десятки нарушений прокуратура выявила в одном из районов. По данным администрации региона, перерасчет платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО в 2021 году произвели потребителям на сумму 1,8 млн рублей после предписаний, выданных региональному оператору областной инспекцией государственного жилищного надзора.