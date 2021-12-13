Береговая охрана Швеции подозревает, что управлявший одним из столкнувшихся судов был пьян

СТОКГОЛЬМ, 13 декабря. /ТАСС/. Береговая охрана Швеции подозревает, что одним из двух столкнувшихся у берегов страны минувшей ночью судов управляли в состоянии сильного опьянения. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

"Береговая охрана в настоящее время проводит ряд следственных мероприятий. Возникли дополнительные подозрения в совершении преступления, в том числе [в нахождении] в сильном опьянении при управлении судном", - приводятся в сообщении слова руководителя расследования Юнатана Толина.

Два судна - британское Scot Carrier и датское Karin Hoej - столкнулись в акватории между шведским городом Истад и датским островом Борнхольм в ночь на понедельник. В результате столкновения меньшее по размерам датское судно, на борту которого находились два человека, перевернулось. Сигнал о столкновении поступил в Морскую администрацию Швеции от британского судна. По словам членов его экипажа, они слышали доносившиеся из воды крики, однако найти упавших за борт не удалось. Поиск выживших прекращен.

В понедельник утром было начато предварительное расследование по делу о "грубой халатности в морском судоходстве". Перевернувшееся судно отбуксировано на мель, и в ближайшее время водолазы осмотрят его.