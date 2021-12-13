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В Ленобласти началась акция в поддержку бездомных животных "Сытый Новый год"

Подарки можно оставлять под елкой в МФЦ

САНКТ-ПЕТЕБУРГ, 13 декабря. /ТАСС/. Акция "Сытый Новый год", благодаря которой любой желающий может помочь бездомным животным, началась в Ленинградской области. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области.

"Совместная акция областного МФЦ и управления ветеринарии Ленинградской области "Сытый Новый год" стартовала 13 декабря. До 29 декабря ленинградцы могут поддержать областные приюты для бездомных животных передав в любой областной центр "Мои документы" сухой корм для собак и кошек в запечатанных фабричных упаковках. Все собранные подарки будут переданы в приюты для бездомных животных", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что подарки можно оставлять под елкой в МФЦ. Кроме того, участники акции могут опубликовать пост в соцсетях с хештегом #сытыйновыйгод. В МФЦ "Приозерский" откуда стартовала акция уже есть несколько вкусных подарков для животных.

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