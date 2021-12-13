Архангельская область получит почти 1 млрд рублей на строительство объектов водоснабжения

АРХАНГЕЛЬСК, 13 декабря. /ТАСС/. Архангельская область получит из федерального бюджета почти 1 млрд рублей на строительство шести объектов водоснабжения. Как написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Цыбульский, Минстрой РФ одобрил заявки на софинансирование.

"Почти миллиард рублей дополнительно получит наш регион на реализацию проекта "Чистая вода". Минстрой РФ одобрил наши заявки на софинансирование строительства в Архангельской области шести объектов водоснабжения. Точная сумма субсидии - 976 млн рублей", - написал губернатор.

На эти средства будут выполнены работы по обеспечению качественной водой 42 тыс. жителей региона. Новые объекты будут построены в Каргополе, Вельске, Плесецке, деревне Рикасово Приморского района, поселках Двинской Верхнетоемского округа и Ерцево Коношского района. "На пяти объектах работы начнутся в следующем году и завершатся в 2023-м, а реализация второго этапа строительства водопровода в Рикасово, которая уже начата, полностью будет выполнена в 2022 году", - добавил Цыбульский.

Региональная программа "Чистая вода" (2019-2024 гг.) является частью федерального проекта и реализуется в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Цель программы - повышение к 2024 году до 73,1% доли населения Архангельской области, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения. Доля горожан, получающих данную услугу, должна возрасти до 89%.