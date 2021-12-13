В Карелии начнут внедрять электронные рецепты

ПЕТРОЗАВОДСК, 13 декабря. /ТАСС/. Проект "Сбера" по выдаче электронных рецептов в пилотном режиме начнет работать в Карелии. Соглашение о сотрудничестве, в том числе по этому проекту, подписали глава республики Артур Парфенчиков и управляющий карельским отделением ПАО "Сбербанк" Константин Бугрима.

"Карелия одним из первых регионов заходит в проект электронного рецепта. Мы будем готовы скоро доставлять на дом нашим гражданам рецептурные препараты в том числе", - сказал представитель банка по итогам церемонии подписания соглашения.

Глава Карелии отметил, что работы по цифровизации, расширению зоны охвата интернетом в республике продолжаются. Новая услуга будет востребована не только в Петрозаводске, но, прежде всего, у жителей отделенных поселков. Соглашение о развитии отношений сторон также включает в себя реализацию инвестиционных проектов, программ инфраструктурного развития региона, взаимодействие в целях стимулирования и поддержки малого бизнеса, а также развития научно-инновационной деятельности Карелии.

"У нас много направлений для совместной реализации. Стоит отметить, что Карелия развивается - в этом году инвестиции в регионе выросли на 30 процентов. Это главный экономический фактор, который говорит о том, что республика интересна инвесторам. Что очень важно - помимо серьезных вложений в крупные проекты, инвестируется малый и средний бизнес. Уверен, что подписанное соглашение послужит дальнейшему укреплению наших партнерских взаимоотношений, будет способствовать решению стоящих перед Карелией задач", - подчеркнул Парфенчиков.

В рамках соглашения о сотрудничестве в Петрозаводске в том числе реализуют проекты "Сбера" по оптимизации дорожного движения и модернизации транспортной системы города: в пилотном режиме начал работать проект единого электронного поездного - карты "Тройка", которая объединит троллейбусы и автобусы "Карелавтотранса", курсирующие между районами республики. Сейчас оборудование уже работает в тестовом режиме на 12 бортах. Власти региона также рассматривают вопрос об участии банка в транспортной реформе в карельской столице в качестве технологического партера по внедрению цифровой платформы управления городским общественным транспортом и реализации льготного лизинга подвижного состава по программе "Мобильный город".