Российский предприниматель подал в Швейцарии апелляцию на решение об экстрадиции в США

ЖЕНЕВА, 13 декабря. /ТАСС/. Российский предприниматель Владислав Клюшин подал апелляцию в Федеральный суд Швейцарии, являющийся высшей судебной инстанцией страны, на решение Федерального уголовного суда о его экстрадиции в США. Об этом сообщил Оливье Сирик, адвокат россиянина, находящегося с марта 2021 года под стражей в городе Сьоне. Как сообщила в понедельник газета Tribune de Genève со ссылкой на адвоката, апелляция была подана 6 декабря и ее рассмотрение может занять не один месяц.

"Он (Клюшин) держит удар и надеется, что Федеральный суд проявит большее мужество и внимание в отношении него", - приводит Tribune de Genève заявление Сирика. Издание пишет, что апелляция в Федеральный суд является "последним шансом" для Клюшина избежать экстрадиции в США, и рассмотрение данного вопроса может потребовать "нескольких месяцев".

Согласно опубликованному в понедельник постановлению Федерального уголовного суда, насчитывающему 23 страницы, Клюшин может быть выдан в США, где его подозревают в хакерстве и краже финансовых средств. Швейцарские судьи не согласились с мнением адвоката о том, что этот запрос об экстрадиции за океан имеет политические мотивы. В судебном решении говорится: "Предположение о том, что преступления, связанные с общественным правом <...> в запрашивающем государстве выдвинуты только для его [Клюшина] преследования или наказания по политическим или национальным причинам, вызывают серьезные сомнения". Подчеркивается, что "сомнения в независимости судебной системы США отсутствуют".

Сирик заявил ранее в интервью газете Le Matin Dimanche, что США добиваются выдачи Клюшина по политическим мотивам. По данным этой газеты, россиянин руководит IT-компанией, которая разрабатывала ПО по заказу государства. По словам Сирика, Клюшин "знает стратегические государственные секреты", и "США устроили ему ловушку в Швейцарии". По мнению адвоката, в случае с Клюшиным США "замаскировали свою аргументацию", направив запрос об экстрадиции по мотивам общеуголовного характера.

В экстрадиции в Россию отказано

Россиянин был задержан 21 марта в аэропорту города Сьон, куда он прибыл с семьей, чтобы провести отпуск на курорте Церматт, указывает Le Matin Dimanche, имевшая возможность, по ее словам, "проконсультироваться с досье" по данному делу. Клюшину инкриминируют в США "хакерство против IBM, Tesla и других американских транснациональных компаний", и речь идет о якобы имевшей место "краже более $10 млн". Федеральное управление юстиции Швейцарии приняло запрос США об экстрадиции к исполнению, однако россиянин обжаловал это решение сначала в Федеральном уголовном суде, а затем - в Федеральном суде.

В августе Федеральное управление юстиции ответило отказом на просьбу России об экстрадиции Клюшина в РФ. Мотивом для отказа послужил тот факт, что изложенные в российском запросе о выдаче деяния не является наказуемым в Швейцарии.