Двоих таксистов, устроивших забастовку в Волгограде, оштрафовали на 10 тыс. рублей

ВОЛГОГРАД, 13 декабря. /ТАСС/. Суд в Волгограде оштрафовал двоих участников несанкционированного митинга у торгово-развлекательного центра (ТРЦ), сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

"Дзержинский районный суд Волгограда привлек к административной ответственности по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении) двух участников митинга у ТРЦ "Мармелад". Из материалов дела следует, что 13 декабря 2021 года Иван Никитин и Евгений Баженов участвовали в проведении несогласованного публичного мероприятия в форме митинга по вопросу несогласия с системой оплаты труда водителей агрегатора такси "Яндекс", - сказали в пресс-службе, добавив, что постановления не вступили в законную силу.

Сообщается, что суд учел данные о личностях, имущественном и семейном положении мужчин и назначил им наказание в виде административных штрафов по 10 тыс. рублей, что меньше минимального размера, предусмотренного санкцией статьи.

Ранее в СМИ появилась информация о массовой забастовке таксистов в Волгограде, которые собрались в понедельник у ТРЦ "Мармелад", чтобы выступить против условий работы агрегаторов.