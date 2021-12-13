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Пандемия COVID-19

В Сенегале истек срок годности 200 тыс. доз вакцин от COVID-19

В Нигерии срок годности истек у 1 млн доз

ПРЕТОРИЯ, 13 декабря. /ТАСС/. Срок годности 200 тыс. доз вакцин от коронавируса, находящихся у медицинских властей Сенегала, истек за последние два месяца, срок годности еще 200 тыс. доз истекает в конце декабря. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на главу сенегальской службы вакцинации Усейна Бадиана.

"Основная проблема состоит в нерешительности граждан страны в отношении прививок", - заявил он. По его словам, многие не уверены в необходимости делать прививку в условиях, когда в Сенегале наметилось снижение числа инфицированных коронавирусом.

На данный момент в Сенегале использовано 1,93 млн доз вакцин от коронавируса. Полный прививочный цикл прошли 937 тыс. человек, или 5,6% населения страны Западной Африки.

Ситуация с просроченными вакцинами не ограничивается только Сенегалом. Так, в другой стране региона - Нигерии - недавно истек срок годности 1 млн доз вакцины от COVID-19.

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НигерияСенегалПандемия COVID-19
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