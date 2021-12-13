Норвежские медики рекомендовали сократить интервал между второй и третьей дозами вакцины

ХЕЛЬСИНКИ, 13 декабря. /ТАСС/. Медицинские власти Норвегии выступили с рекомендацией сократить интервал между введением второй и третьей доз вакцины против коронавируса до 4,5 месяца. Об этом сообщила в понедельник газета Verdens Gang .

"Мы рекомендовали сократить интервал до 4,5 месяца", - сказал изданию координатор по приобретению вакцин Норвежского института здравоохранения Гейр Букхольм. Сейчас интервал равен пяти месяцам, ранее он составлял полгода. Нововведение предлагается распространить на все взрослое население страны.

Власти Норвегии в понедельник вечером планируют объявить о новых ограничительных мерах из-за продолжающегося распространения штамма коронавируса "омикрон", который оказался заразнее предыдущих штаммов.

Число людей, находящихся в настоящее время в норвежских больницах из-за ковида, достигло самого высокого значения за все время пандемии - 358. За прошлую неделю прирост новых случаев заражения составил 32 тыс. По оценкам Норвежского института здравоохранения, в дальнейшем омикрон-штамм вызовет значительный рост заражений. В понедельник стало известно, что число случаев заражения "омикроном" в стране составляет уже 958.

Норвегия с 25 сентября сняла большинство внутренних санитарных ограничений. Однако уже через месяц власти приняли решение не идти на дальнейшую отмену ограничительных мер, а затем объявили о введении дополнительных мер на национальном уровне, включая частое тестирование проживающих под одной крышей с заболевшими COVID-19 и использование ковид-паспортов. С 27 ноября для въезда в Норвегию всем, включая самих норвежцев, нужно регистрироваться на специальном сайте, с 3 декабря всем прибывающим нужно проходить тест на коронавирус после въезда. Правительство также вновь ввело отмененное ранее требование надевать защитную маску, просит жителей страны соблюдать безопасную дистанцию в метр в общественных местах и сократить число социальных контактов.

К настоящему моменту две дозы вакцины от коронавируса получили 70% жителей страны старше 12 лет.