Ограничения на работу общепита в ночное время продлили в Рязанской области до 27 декабря

ТАСС, 13 декабря. Власти Рязанской области продлили запрет на работу заведений общепита с 23:00 до 6:00 до 27 декабря. Соответствующее распоряжение губернатора региона Николая Любимова опубликовано в понедельник на сайте газеты "Рязанские ведомости".

"С 14 по 27 декабря 2021 года приостановить в муниципальных образованиях на территории Рязанской области <…> деятельность предприятий общественного питания в период с 23:00 до 6:00, за исключением обслуживания на вынос", - говорится в документе.

Кроме того, до 27 декабря в Рязанской области приостановлено предоставление услуг по дневному уходу за детьми, за исключением работы дежурных групп, услуг по дневному уходу за детьми в дошкольных образовательных организациях.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано более 58 тыс. случаев новой коронавирусной инфекции, с начала пандемии 2 221 пациент умер. В регионе действует обязательная вакцинация для лиц старше 60 лет, работников ряда сфер деятельности, в том числе санаторно-оздоровительных организаций, промышленных предприятий.