Самолет МЧС России с российскими медиками и специалистами возобновил полет в ЮАР

ПРЕТОРИЯ, 13 декабря. /ТАСС/. Самолет Ил-76 МЧС России со специалистами Роспотребнадзора на борту, который вылетел 11 декабря из России в ЮАР, после промежуточной посадки в одной из стран Центральной Африки в понедельник к вечеру продолжил свой полет на юг континента. Об этом ТАСС сообщили в авиадиспетчерской службе, которая осуществляет мониторинг полетов в этой части Африки.

Ожидается, что в ближайшие два часа Ил-76 войдет в воздушное пространство Южно-Африканской Республики. Согласно полученной ТАСС информации, самолет МЧС приземлится в международном аэропорту Йоханнесбурга. В ЮАР российские специалисты подключатся к работам по изучению на месте омикрон-штамма коронавируса, эпицентром распространения которого в мире стала Южно-Африканская Республика.

Нынешний рейс выполняется по поручению президента РФ Владимира Путина после соответствующей просьбы президента ЮАР Сирила Рамапосы.