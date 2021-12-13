Около 3,5 млн паломников посетили столицу Мексики в дни религиозного праздника

МЕХИКО, 13 декабря. /ТАСС/. Празднования в честь Девы Марии Гваделупской собрали в столице Мексики с 1 по 12 декабря около 3,5 млн паломников, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса. Об этом сообщила в понедельник на своем сайте газета Jornada.

Для обеспечения безопасности людей, которые прибыли в Мехико из всех регионов страны и из-за рубежа, власти задействовали порядка 9 тысяч сотрудников управления общественной безопасности и других ведомств. Их работа позволила не допустить серьезных происшествий, которые могли бы омрачить праздник. Организовать масштабное мероприятие удалось благодаря тому, что в столице уже длительное время действует самый мягкий режим ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Базилика Девы Марии Гваделупской находится в округе Густаво-Мадеро на севере Мехико у подножия горы Тепейяк. Там, согласно легенде, в декабре 1531 года индейцу Хуану Диего явилась Богородица. На этом месте была построена небольшая церковь, которую в 1709 году сменил величественный собор. В 1976 году рядом с ним было завершено строительство современного здания базилики по проекту мексиканского архитектора Педро Рамиреса Васкеса.

Здание площадью свыше 7,8 тыс. квадратных метров единовременно может вместить 10 тыс. человек. Согласно подсчетам столичного управления туризма, до начала пандемии базилику ежегодно посещали около 18 млн человек, по этому показателю она занимала одно из первых мест в мире.