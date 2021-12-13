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Пандемия COVID-19

В Хорватии заявили о поступлении партии вакцины от коронавируса для детей

Детей будут иммунизировать двумя дозами препарата, содержание вещества в котором составляет одну треть

ЗАГРЕБ, 13 декабря. /ТАСС/. Партия из 48 тыс. доз вакцины против коронавирусной инфекции для детей в возрасте от 5 до 11 лет прибыла в Хорватию. Об этом сообщила в понедельник журналистам заместитель руководителя Хорватского института общественного здравоохранения Ивана Павич Шиметин.

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"В Хорватию в понедельник прибыла [партия из] 48 тыс. доз вакцины против COVID-19 для детей с 5 до 11 лет, которые будут распределены по институтам общественного здравоохранения", - отметила Павич Шиметин.

По ее словам, дети в этой возрастной группе будут вакцинироваться так же, как взрослые, двумя дозами препарата, содержание вещества в котором составляет только одну треть.

Вакцинация в Хорватии особо рекомендована детям с ослабленным иммунитетом. Иммунизация проходит с разрешения родителей. К настоящему времени в стране получили прививки порядка 6,4 тыс. детей в возрасте от 12 до 14 лет и около 55 тыс. подростков 15-19 лет.

Теги
ХорватияПандемия COVID-19
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