Спецборт МЧС доставил в ЮАР мобильную лабораторию и экспертов Роспотребнадзора

На борту Ил-76 МЧС России находится мобильная лаборатория Роспотребнадзора на базе автомобиля "Камаз", вирусологи, эпидемиологи, врачи Роспотребнадзора, Минздрава России и оперативная группа МЧС. В число прибывших входят ученые и практики из ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Роспотребнадзора, а также центра "Вектор". В Роспотребнадзоре сообщали, что российские специалисты совместно с коллегами из ЮАР будут проводить исследования и обмениваться опытом борьбы с ковидом.

Нынешний рейс выполнен по поручению президента РФ Владимира Путина после соответствующей просьбы президента ЮАР Сирила Рамапосы.

Скоординированные усилия

Министерство здравоохранения ЮАР объявило 25 ноября о том, что на территории страны обнаружен новый вариант коронавируса, который через сутки получил от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) название омикрон-штамм. В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность".

Ученые уже установили, что омикрон-штамм очень подвижен и обладает очень высокой степенью передачи от человека человеку. Однако пока он не вызывает у тех, кто прошел вакцинацию от COVID-19, тяжелые формы заболевания ковидом.

На текущий день набольшее число инфицированных омикрон-штаммом находится в ЮАР. Эпицентром начавшейся в стране четвертой волны пандемии COVID-19 является провинция Гаутенг, на территории которой расположен Йоханнесбург и столица страны Претория. По состоянию на утро 13 декабря в Гаутенге выявлено 16 716 новых случаев заражения коронавирусом, или почти в два раза больше, чем накануне. Абсолютное большинство инфицировано омикрон-штаммом COVID-19. Все силы ЮАР брошены сейчас на борьбу с этим новым вариантом коронавируса. В создавшихся условиях местные власти и медики возлагают надежды на российских специалистов, которые имеют высочайшую репутацию в странах на юге Африки.

Пока исследования омикрон-штамма находятся на ранних стадиях и окончательного вывода о его поведении специалисты еще не сделали. Ряд ученых считает, что все особенности этого варианта COVID-19 еще не проявились и поэтому исключительно важны совместные и скоординированные усилия специалистов из различных стран в быстром и тщательном изучении омикрон-штамма и особенностей его воздействия на организм человека. Новый штамм обнаружен в 63 странах, включая РФ.

В новость была внесена правка (15:00 мск) — передается с уточнением города прибытия, верно - Йоханнесбург.