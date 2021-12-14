AP: спортивные органы в США выплатят $380 млн жертвам сексуального насилия

ТАСС, 14 декабря. Федерация гимнастики США (USAG) и Национальный олимпийский и паралимпийский комитет (НОК, USOPC) согласились выплатить $380 млн жертвам сексуального насилия в рамках мирового соглашения. Об этом в понедельник проинформировало агентство Associated Press.

По его данным, более 90% пострадавших, число которых насчитывает 500, проголосовали за предварительное соглашение, заключенное еще в сентябре. Сумма компенсаций, ранее составлявшая $425 млн, была изменена судом и составила $380 млн. Кроме того, в рамках урегулирования дела некоторые из пострадавших смогут получить места в совете директоров USAG.

Как пишет агентство, более 300 жертв связаны с делом спортивного врача Ларри Нассара и подвергались насилию с его стороны, остальные же - со стороны людей, тем или иным образом связанных с Федерацией гимнастики. На фоне этого USAG и USOPC обязались внедрить новые меры, направленные на защиту спортсменов от домогательств в будущем.

Нассар в 1996-2015 годах работал спортивным врачом в Университете штата Мичиган, где тренировалась женская национальная сборная по гимнастике. Он также был физиотерапевтом американской команды на четырех Олимпийских играх и продолжительное время работал с молодыми спортсменками.

Скандал вокруг Нассара, разгоревшийся в 2015 году в свете обвинений в его адрес в насилии сексуального характера, стал причиной ухода в отставку главы Федерации гимнастики США Стива Пенни. В 2018 году Нассара приговорили к тюремному заключению на срок до 175 лет за сексуальное насилие. Он признался в домогательствах и совершении действий сексуального характера в отношении 11 гимнасток, показания против него дали более 150 женщин.