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Энергетики восстановили электроснабжение 16 населенных пунктов Сахалина после циклона

Под влиянием непогоды оказались 13 районов области

ТАСС, 14 декабря. Специалисты восстановили энергоснабжение 16 населенных пунктов на Сахалине, которое было нарушено циклоном, сообщила во вторник пресс-служба "Сахалинэнерго".

"Сегодня ночью энергетики восстановили электроснабжение 16 населенных пунктов в Углегорском, Томаринском и Холмском районах. В настоящее время ремонтные бригады филиала "Распределительные сети" ПАО "Сахалинэнерго" проводят восстановительные работы на линях электропередачи, питающих села Ясноморское, Заветы Ильича Невельского района, Раздольное Корсаковского района, Лопатино и Ильинское Томаринского района, планированный район Христофоровка города Южно-Сахалинска", - говорится в сообщении.

Циклон сопровождался мокрым снегом и сильным ветром, на западном побережье его скорость достигала 30 м/с.

Во власти циклона оказались 13 районов Сахалинской области. Накануне удар пришелся по югу и центру Сахалина, к ночи во власти циклона оказались центральные и южные Курильские острова. В регионе было распространено экстренное предупреждение в связи с опасным волнением у охотоморского побережья острова Итуруп (южная группа Курильских островов), из-за ухудшившихся метеоусловий в Татарском проливе была закрыта паромная переправа Ванино (Хабаровский край) - Холмск (Сахалин), связывающая остров с материком, вечером в понедельник ее работа была восстановлена.

По данным Сахалинского УГМС, во вторник в северных и центральных районах региона местами ожидается небольшой снег, ветер северо-западный, его скорость составит 8-18 м/с, температура воздуха - 3-8 градусов мороза. В южных районах Сахалина местами небольшой снег, ветер западный, его скорость - 8-15 м/с, температура воздуха - 1-6 градусов ниже нуля. На севере и юге Курильских островов, по данным синоптиков, ожидается небольшой снег, ветер северо-западный, западный, 18-25 м/с, температура воздуха - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

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РоссияСахалинская область
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