Энергетики восстановили электроснабжение 16 населенных пунктов Сахалина после циклона

ТАСС, 14 декабря. Специалисты восстановили энергоснабжение 16 населенных пунктов на Сахалине, которое было нарушено циклоном, сообщила во вторник пресс-служба "Сахалинэнерго".

"Сегодня ночью энергетики восстановили электроснабжение 16 населенных пунктов в Углегорском, Томаринском и Холмском районах. В настоящее время ремонтные бригады филиала "Распределительные сети" ПАО "Сахалинэнерго" проводят восстановительные работы на линях электропередачи, питающих села Ясноморское, Заветы Ильича Невельского района, Раздольное Корсаковского района, Лопатино и Ильинское Томаринского района, планированный район Христофоровка города Южно-Сахалинска", - говорится в сообщении.

Циклон сопровождался мокрым снегом и сильным ветром, на западном побережье его скорость достигала 30 м/с.

Во власти циклона оказались 13 районов Сахалинской области. Накануне удар пришелся по югу и центру Сахалина, к ночи во власти циклона оказались центральные и южные Курильские острова. В регионе было распространено экстренное предупреждение в связи с опасным волнением у охотоморского побережья острова Итуруп (южная группа Курильских островов), из-за ухудшившихся метеоусловий в Татарском проливе была закрыта паромная переправа Ванино (Хабаровский край) - Холмск (Сахалин), связывающая остров с материком, вечером в понедельник ее работа была восстановлена.

По данным Сахалинского УГМС, во вторник в северных и центральных районах региона местами ожидается небольшой снег, ветер северо-западный, его скорость составит 8-18 м/с, температура воздуха - 3-8 градусов мороза. В южных районах Сахалина местами небольшой снег, ветер западный, его скорость - 8-15 м/с, температура воздуха - 1-6 градусов ниже нуля. На севере и юге Курильских островов, по данным синоптиков, ожидается небольшой снег, ветер северо-западный, западный, 18-25 м/с, температура воздуха - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.