В Индонезии стартовала вакцинация детей в возрасте от 6 до 11 лет от коронавируса

СИНГАПУР, 14 декабря. /ТАСС/. Вакцинация детей в возрасте от 6 до 11 лет от коронавируса начинается во вторник в Индонезии, для этих целей будет использоваться препарат китайской компании Sinovac. Как пояснил министр здравоохранения Буди Гунади Садикин, власти изменили сроки иммунизации в условиях распространения нового штамма "омикрон".

По оценкам экспертов, прививки от коронавируса смогут получить около 26 млн детей данной возрастной группы. Между тем вакцинация пока начинается только в 115 из 514 округов и городов страны, поскольку, согласно утвержденному ранее плану, иммунизация детей может стартовать в тех местах, где обе дозы получили не менее 70% населения.

Как отметили в Минздраве, примерно 6,4 млн доз препарата было выделено для вакцинации детей в декабре. Они смогут получить прививки в больницах, районных центрах или в специально оборудованных в школах центрах иммунизации. В ведомстве также указали, что начиная с будущего года препарат от Sinovac будет использоваться только для вакцинации детей. Ранее власти также одобрили для применения в государственной программе препараты от AstraZeneca, Pfizer-BioNTech и Moderna.

За время пандемии в Индонезии было зафиксировано более 4,2 млн случаев заражения коронавирусом, на долю детей и подростков до 18 лет приходится примерно 13% всех инфицированных. На сегодняшний день полный курс вакцинации прошли примерно 38% от общего населения, численность которого составляет около 270 млн человек.