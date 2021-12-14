Рейсы по нескольким направлениям задержали в аэропорту Хабаровска из-за непогоды

ХАБАРОВСК, 14 декабря. /ТАСС/. Самолеты в Комсомольск-на-Амуре и Николаевск-на-Амуре в Хабаровском крае и в Шахтерск на Сахалине задерживаются в хабаровском аэропорту из-за метеоусловий в местах назначения. Об этом сообщается в Telegram-канале воздушной гавани.

"По метеоусловиям аэропортов назначения задержаны следующие рейсы: ИЕ4607 Хабаровск - Шахтерск (Сахалин) за 13 декабря 2021 года. Ожидаемое время отправления - 13:00 (06:00 мск). НИ471 Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре - Николаевск-на-Амуре за 13 декабря 2021 года. Ожидаемое время отправления - 14:00 (07:00 мск)", - говорится в сообщении.

Накануне аэропорты Николаевска-на-Амуре и Советской Гавани были закрыты в связи с расчисткой взлетно-посадочной полосы. В ряде районов региона, а также в Хабаровске прошли снегопады, сейчас на территории края преимущественно без осадков. На Сахалине в понедельник бушевали метели, во вторник осадки отмечаются на части территории.