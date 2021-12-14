Облачная погода, снег, гололедица и до 3 градусов мороза ожидаются в Москве 14 декабря

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Облачная погода, местами небольшой снег, гололедица и до минус 3 градусов ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 1-3 градуса мороза. В ночь на среду температура воздуха может опуститься до минус 6 градусов.

Ветер переменных направлений, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит около 755 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах минус 5 - нуля градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки минус 9 градусов.