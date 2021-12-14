Депутаты заксобрания Бурятии поддержали законопроект о QR-кодах в общественных местах

Для обсуждения проекта федерального закона № 17357-8 "О внесении изменений в федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", предусматривающего посещение ряда общественных мест при наличии QR-кодов, депутаты Народного Хурала провели внеочередную сессию. Перед этим законопроект был обсужден во всех комитетах регионального заксобрания.

"В процессе обсуждения мы еще раз убедились, что только вакцинация может помочь защитить наших детей и пожилых людей от этой страшной пандемии. Нельзя допустить, чтобы рост заболеваемости парализовал работу не только системы здравоохранения, но также и экономики в целом, надо искать пути, чтобы люди могли работать и вовремя получать в случае заболевания лечение. Это наша ответственность перед ними, власть должна искать и принимать эффективные меры борьбы с ростом заболеваемости", - отметил председатель комитета по социальной политике Народного Хурала Республики Бурятия Игорь Марковец.

Согласно законопроекту о введении QR-кодов в общественных местах, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. В кабмине уточняли, что эта мера не затронет аптеки, магазины, торгующие продуктами и товарами первой необходимости. Согласно документу, до 1 февраля граждане, не получившие QR-кода, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.