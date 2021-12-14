ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев потребовал привести в порядок Авачинскую бухту у Петропавловска-Камчатского. Об этом он сообщил журналистам во вторник.

"Мы сегодня смотрели ряд инвестиционных проектов на берегу Авачинской бухты и не могли не обратить внимание на то, что Авачинская бухта грязная. Я сегодня приглашал руководство Росприроднадзора, считаю, что они работают плохо, попросил принять меры. В следующий раз приеду - проедусь, а в промежуток, пока меня на этой территории нет, этим будет заниматься главный федеральный инспектор", - сказал Трутнев.

Он добавил, что бухту необходимо поддерживать в чистоте.

Глава Камчатки Владимир Солодов сообщил, что регион планирует подать заявку в Фонд национального благосостояния на финансирование модернизации основных очистных сооружений. "При поддержке федерального бюджета плановую работу по переводу стоков, которую уже начали, существенно ускорим. Хочу напомнить, что в прошлом году, благодаря выделению единой субсидии, по линии Минвостокразвития, мы уже две первые модульные очистные станции поставили", - сказал Солодов.

Авачинская бухта расположена в черте столицы Камчатского края. Она является одной из самых глубоких незамерзающих бухт в мире.