Полиция Латвии задержала 16 человек на акции протеста против обязательной вакцинации

РИГА, 14 декабря. /ТАСС/. Государственная полиция Латвии задержала 16 человек за различные нарушения во время состоявшейся в понедельник в Риге несанкционированной акции протеста против обязательной вакцинации и антиковидных мер. Об этом во вторник сообщил начальник Госполиции Армандс Рукс.

"Было возбуждено не менее шести дел о мелком хулиганстве. По сведениям на данный момент, всего было задержано 16 человек. Возбуждено четыре уголовных дела по факту нападения на сотрудников полиции - двух сотрудников Госполиции и двух сотрудников муниципальной полиции. Тяжелых травм нет, но факты остаются такими, какие они есть: полицейские обращались за медицинской помощью", - рассказал он в эфире Латвийского телевидения, добавив, что остальные нарушения были связаны с несоблюдением эпидемиологических норм. Кроме того, полиция оценивает ответственность организаторов мероприятия.

"Мы рассчитывали, что будет больше людей. Надо сказать спасибо обществу, что все же часть, возможно, поняла серьезность ситуации, часть услышала призывы полиции не приходить. По нашим подсчетам, количество людей в одно время и в одном месте не превышало 1 тыс. человек. В то же время это довольно много, происходили сборища, были эпидемиологические риски, различные нарушения, чему способствовало алкогольное опьянение людей", - отметил Рукс.

Организатором протестной акции выступил оппозиционный депутат Сейма (парламента) республики Алдис Гобземс. Рижская дума на прошлой неделе после консультаций с правоохранительными органами не дала разрешения на проведение заявленного мероприятия.

Гобземс 6 декабря утром на специальном автобусе прибыл в город Тукумс для начала проведения серии акций протеста в разных городах республики, которую он планировал завершить митингом 13 декабря у резиденции президента Латвии в Риге. Политик выступает против обязательной вакцинации, ряда санитарных ограничений и проводимой действующими властями политики. В ходе несанкционированных акций в разных городах депутата несколько раз задерживала полиция и доставляла в участок, после чего отпускала. В отношении депутата было возбуждено несколько десятков дел о возможных административных нарушениях на его мероприятиях.

В этом году Госполиция Латвии также уже несколько раз штрафовала Гобземса за несанкционированные акции протеста против обязательной вакцинации. Один из штрафов составил €6,7 тыс., он был выписан за многотысячную акцию протеста, которая состоялась 18 августа в центре Риги. Еще два штрафа в размере €2 тыс. и €350 депутат получил за несанкционированную акцию, которая прошла 4 августа.