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СМИ: радионуклиды с АЭС "Фукусима-1" достигли Северного Ледовитого океана

По данным агентства Kyodo, их концентрация оценивается как незначительная

ТОКИО, 14 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Японского агентства геолого-морских наук и технологий (JAMSTEC) обнаружили, что цезий-134, образовавшийся во время аварии на АЭС "Фукусима-1", достиг Северного Ледовитого океана. Об этом во вторник сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что сотрудники JAMSTEC также спрогнозировали появление в этом районе цезия-137. При этом концентрация радионуклидов оценивается как незначительная. Согласно оценке JAMSTEC, они движутся к центральной части Северного Ледовитого океана.

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в марте 2011 года, когда удар мощного цунами вывел из строя ее системы энергоснабжения и охлаждения. При этом произошли выбросы большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающих к станции районов.

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