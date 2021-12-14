Работы по лесоустройству проведут в приоритетном порядке в лесных районах Поморья

АРХАНГЕЛЬСК, 14 декабря. /ТАСС/. Работы по лесоустройству проведут в приоритетном порядке на территории Архангельской области, где используются лесные ресурсы. Как сообщил во вторник в своем Telegram-канале глава региона Александр Цыбульский по итогам встречи с вице-премьером Викторией Абрамченко, результат позволит исключить возможность незаконной рубки.

"Каждая встреча с заместителем председателя правительства РФ Викторией Валериевной Абрамченко приводит к конкретным договоренностям, которые мы совместно выполняем. <...> На всей территории Архангельской области, где используются лесные ресурсы, в приоритетном порядке будут проведены работы по лесоустройству. Их результат, наконец, покажет актуальность данных, с которыми мы работаем, полностью исключит возможность незаконной рубки, позволит наиболее эффективно реализовывать инвестпроекты в регионе", - написал Цыбульский.

Ранее вопрос об актуальности данных о лесоустройстве Цыбульский поднимал на совещании межведомственной рабочей группы по совершенствованию лесного законодательства, а также на заседании лесного совета региона. Он отметил, что в целом по стране достоверность информации о лесоустройстве - около 13%, в Архангельской области - около 20%. К 2030 году актуальность планируется повысить до 73%. Отсутствие достоверных данных мешает работе лесозаготовительных предприятий. Устаревшие данные негативно отражаются на планах компаний, поскольку нет информации о состоянии лесосеки.

По итогам встречи с вице-премьером губернатор также отметил, что в ближайшие годы в регионе начнется новый этап геологоразведочных работ. "Исследования будут проводиться в отношении алмазов. Кроме того, будет создана совместная с Роснедрами рабочая группа, которая займется вопросами перспективности наличия на территории Архангельской области углеводородного сырья", - написал он.

В Архангельской области находятся единственные в Европе два месторождения алмазов: им. Ломоносова и им. Гриба. Месторождение алмазов им. Гриба в Мезенском районе является одним из крупнейших в мире, занимая четвертое место по запасам в России и седьмое - в мире.