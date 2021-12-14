ТАСС признано лучшим СМИ, освещающим государственно-частное партнерство в здравоохранении

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Информационное агентство ТАСС стало победителем всероссийского конкурса "Лучший проект государственно-частного взаимодействия в здравоохранении", учрежденного Минздравом России. Агентство признано лучшим средством массовой информации (СМИ) в данной сфере с наибольшим охватом аудитории.

Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай вручил награду заместителю генерального директора ТАСС, главному редактору агентства Михаилу Петрову на V Международном медицинском инвестиционном форуме (ММИФ-2021) во вторник.

"Сегодня традиционно будет отмечена деятельность средств массовой информации, журналистов, активно участвующих в освещении государственно-частного взаимодействия в здравоохранении. <...> Решением конкурсной комиссии награждается информационное агентство России ТАСС - победитель в номинации "Лучшее СМИ, освещающее ГЧП [государственно-частное партнерство] в здравоохранении", имеющее наибольший охват аудитории", - было объявлено в ходе награждения.

Также в рамках конкурса был награжден портал для медицинских специалистов и организаторов здравоохранения "Медвестник", который также признан лучшим СМИ в данной сфере. Шеф-редактор портала Игорь Калиновский стал лучшим журналистом по тематике государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко подписал приказ о проведении всероссийского конкурса "Лучший проект государственно-частного взаимодействия в здравоохранении" в апреле 2021 года. Конкурс проходил в два этапа: с 14 мая по 11 октября осуществлялся прием анкет-заявок на участие, с 11 октября по 5 ноября проходило рассмотрение представленных анкет-заявок и подведение итогов.

В состав конкурсной комиссии вошли представители Совета Федерации, Государственной думы, Минздрава России, Минэкономразвития России, Росздравнадзора, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, научных, экспертных и пациентских организаций.