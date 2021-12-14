Садовничий: организацию обучения в вузах нужно пересмотреть с учетом цифровизации

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Цифровизация ставит новые вызовы перед вузами, необходим радикальный пересмотр организации учебного процесса в этих условиях. Об этом во вторник заявил ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий на пленарном заседании "COVID-19 как катализатор создания новой мировой системы ценностей в обществе и экономике" Конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес".

"Необходим радикальный пересмотр учебного процесса, который сейчас идет, с таких авторитарных и фронтальных [форм], типа лекций, в сторону проектных и групповых форм. Это наша задача. В этих условиях особое значение приобретает педагогическая и методическая подготовка преподавателей, их переподготовка. Этому мы мало уделяли раньше внимания", - заявил Садовничий.

По его словам, цифровизация ставит новые задачи перед университетами, нужно внедрять новые подходы к организации занятий в смешанном формате, которые будут основаны на современных технологиях презентации, коммуникации. При этом пользоваться технологиями нужно "с умом". Садовничий отметил, что полный переход обучения в онлайн возможен и целесообразен только в кризисных ситуациях.

Кроме того, добавил ректор МГУ, пандемия высветила и проблемные стороны высшего образования. "Мы подчеркиваем, стало заметно, что хороших лекторов в российских вузах значительно меньше, чем казалось, и преподаватели иногда слабо владеют методикой выбора наиболее эффективных и действенных форм и методов обучения, и не всегда задумываются, как вовлечь и мотивировать студентов", - заявил Садовничий.

Гармонизация обучения

Вопрос гармонизации обучения в смешанном формате в условиях пандемии требует дальнейшего обсуждения, считает Садовничий. Он сообщил, что МГУ провел опросы среди преподавателей и студентов вузов РФ, которые выявили, что они стали больше ценить "живую коммуникацию". Кроме того, 81% преподавателей российских вузов считает, что утрата личного взаимодействия и нарушение традиционной конструкции "преподаватель - студент" являются наиболее значимыми ограничениями дистанционного обучения.

"Еще одной проблемой, которую выявили мы, является вопрос здоровья, обостряющиеся проблемы со здоровьем, примерно 50% респондентов подчеркивает, что (дистанционное обучение - прим. ТАСС) негативно сказалось на зрении, слухе, снижении двигательной активности. Все это ставит перед нами задачу, что надо продумывать дальше вопросы гармонизации образовательного процесса в условиях смешанного формата обучения", - заявил Садовничий.

Ректор МГУ также отметил, что за период пандемии преподаватели и студенты российских вузов повысили свою цифровую грамотность, готовы работать дистанционно. Вузы в свою очередь определились с инфраструктурой в образовательном процессе, с ресурсами, готовы вести работу в удаленном формате.

VIII Конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес" проходит с 14 по 16 декабря. Его организаторами выступают Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и негосударственный институт развития "Иннопрактика". Основная тема мероприятия в этом году: "COVID-19 как катализатор создания новой мировой системы ценностей в обществе и экономике".