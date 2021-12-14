Число развернутых ковидных коек в Югре снизилось почти на 7% за неделю

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 декабря. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа вернули к плановой работе более 120 больничных коек, оставив для лечения пациентов с COVID-19 1 694 специализированных места. Об этом сообщил во вторник на заседании регионального оперативного штаба директор Департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

Неделей ранее в Югре было развернуто 1 820 коек для больных с коронавирусной инфекцией в 15 инфекционных госпиталях.

"Мы отмечаем снижение на 35% числа заболевших и на 19% - числа госпитализированных (из-за коронавирусной инфекции) за неделю. Коечный фонд сформирован в 14 медицинских организациях - это 1 694 койки, из которых занято 1 183, свободны и готовы к приему пациентов 511 коек", - сказал Добровольский.

В свою очередь губернатор Югры Наталья Комарова сообщила, что по оперативным данным Департамента здравоохранения ХМАО, за весь период в регион поступило более 1,2 млн комплектов вакцин против коронавирусной инфекции. "На 14 декабря 2021 года привиты первым компонентом 824,3 тыс. - 81,8% от числа граждан, которые могут сделать прививку. Завершили вакцинацию 752,6 тыс. человек", - сказала она.

Также глава Югры сообщила, что учреждения здравоохранения ХМАО возобновят с 15 декабря профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию, решение о приостановке которых были озвучено на оперштабе региона 18 октября 2021 года для нормализации эпидемической ситуации по заболеваемости населения коронавирусом. Кроме того, Комарова отметила, что власти региона могут продлить действующие ограничения из-за новой коронавирусной инфекции на предстоящие праздничные и выходные дни, несмотря на стабилизацию заболеваемости в регионе.

О ситуации в Югре

За все время в ХМАО, по данным регионального оперативного штаба на 14 декабря, 92,7 тыс. человек заболели COVID-19, 85,8 тыс. пациентов выздоровели, 1 851 умер. При этом суточная заболеваемость за последние две недели - с 30 ноября по 14 декабря - в ХМАО снизилась более чем на 13% - с 234 случаев до 202.

С 8 ноября в Югре начали действовать QR-коды для посещения спортивных, культурных учреждений, ТРЦ, организаций допобразования, салонов красоты, организаций досуга и развлечений, гостиниц и прочих мест для временного проживания, общественного питания, за исключением тех, которые работают навынос. До 20 декабря подросткам до 14 лет запрещено посещать торговые центры без родителей, запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий за исключением спектаклей и концертов в закрытых залах, работы театров, музеев, галерей, библиотек, физкультурных и спортивных событий. Детские игровые комнаты и кальянные закрыты в ХМАО до конца 2021 года.